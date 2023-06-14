فيديو.. مروّجو حشيش وإمفيتامين وأقراص ممنوعة في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ أبرزها القبض على 3 مقيمين في مكة المكرّمة قاموا بترويج لحملات حج وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تمّ القبض على مواطنَيْن قاما بترويج مادة الحشيش المخدّر وأقراص تابعة لتنظيم التداول الطبي في الرياض.
وفي صبيا، تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر.
وأضاف الأمن العام، أن شرطة جدة ألقت القبض على مخالف لنظام أمن الحدود قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر والحشيش وضبط بحوزته مبلغ مالي.
وفي الرياض، تمّ القبض على مقيمَين مخالفَين ظهر أحدهما في محتوى مرئي وهو يعرض نقوداً مجهولة المصدر، فيما قام الآخر بتوثيق ذلك ونشره.
وفي القطيف، تمّ القبض على مواطن قام بترويج مادة الشبو المخدّر.
وفي حائل، ضبطت دوريات الأمن، مواطناً قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر والحشيش المخدّر والشبو وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي تبوك، تمّ القبض على 12 مروّجاً قاموا باتخاذ 3 منازل أوكاراً لترويج المخدرات وتنفيذ عملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم، وضبط فيها 2112 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر و4 كيلو و700 جرام من مادة الحشيش المخدّر، ومادة الأفيون، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية، وكاميرات مراقبة، وهواتف متنقلة، ومبلغ مالي.