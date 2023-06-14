فيديو.. مروّجو حشيش وإمفيتامين وأقراص ممنوعة في قبضة رجال الأمن

وفي تبوك، تمّ القبض على 12 مروّجاً قاموا باتخاذ 3 منازل أوكاراً لترويج المخدرات وتنفيذ عملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم، وضبط فيها 2112 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر و4 كيلو و700 جرام من مادة الحشيش المخدّر، ومادة الأفيون، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية، وكاميرات مراقبة، وهواتف متنقلة، ومبلغ مالي.