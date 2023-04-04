حول العالم في صورة: وجَّهوا له 34 تهمة فلوح لهم بيده.. "ترامب" يخرج سليمًا من جولة "إسقاطه" الأولى

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلوح بيده للمصورين خارج محكمة مانهاتن الجنائية، وقبل دلوفه إلى قاعة المحكمة للخضوع للمحاكمة.
ووجَّه الادعاء العام في نيويورك 34 تهمة إلى المرشح الرئاسي المحتمل؛ وذلك بدعوة ترتيبه سلسلة من عمليات الدفع لشراء صمت أشخاص قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016، التي فاز بها "ترامب" على حساب وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج في بيان: إن بوابًا في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير، حصل على مبلغ 30 ألف دولار؛ لالتزام الصمت، بينما تلقت امرأة 150 ألف دولار؛ كي تتكتم على علاقة عاطفية سرية، تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة خلاعة سابقة على 130 ألف دولار؛ لكي تلتزم الصمت بشأن علاقتها بالمرشح الرئاسي المحتمل في انتخابات 2024.
ونفى "ترامب" الاتهامات والادعاءات، ودفع ببراءته من كل التهم الموجهة إليه في الجلسة، بينما سبق أن صرح قبل المحاكمة بأن "إجراء القضاء بحقه استهداف سياسي صريح".
وعقب انتهاء الجلسة غادر "ترامب" مقر المحكمة، وذلك دون أن تفرض عليه أي شروط، أو مراقبة قضائية.
وعلى الرغم من خلو لائحة الاتهام من أي اتهام بالتآمر بحق الرئيس السابق؛ ما يعني قدرته على الترشح في الدورة الانتخابية القادمة لرئاسة الولايات المتحدة، إلا أن المدعي العام لمانهاتن صرح بأن عدم طرح كلمة (تآمر) في لائحة الاتهام لا يعني عدم طرحها في المحاكمة.
ما قصة المحاكمة؟
تعود تفاصيل القصة إلى عام 2016، حينما زعمت ممثلة خلاعة، تُدعى ستورمي دانيلز، أنها حصلت على 130 ألف دولار من محامي "ترامب" قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016، التي حسمها الرئيس السابق لصالحه أمام منافسته هيلاري كلينتون؛ وذلك مقابل صمتها عن علاقتهما المزعومة.
وعلى الرغم من النفي المستمر من "ترامب" لذلك الزعم، ونفيه اتهامه بارتكاب مخالفة انتخابية، إلا أن محاميه المتهم بدفع الأموال مايكل كوهين زُج به في السجن بعد أن اعترف تحت القَسم بأن الرئيس السابق وجهه لدفع مبلغ 130 ألف دولار مقابل شراء صمت "دانيلز" قبيل بدء الاقتراع في الانتخابات، كما قدم ما يفيد استعادته المال المدفوع من الرئيس السابق.
وسُجن "كوهين" بتهم عدة بعد أن وجدته المحكمة مذنبًا في خرق القوانين خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وأقر "ترامب" بدفع المبلغ لمحاميه، لافتًا إلى أن ذلك ليس أمرًا خارجًا عن القانون، لكنه أنكر العلاقة، وارتكاب أي مخالفة لقوانين الحملة الانتخابية.