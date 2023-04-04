حول العالم في صورة: وجَّهوا له 34 تهمة فلوح لهم بيده.. "ترامب" يخرج سليمًا من جولة "إسقاطه" الأولى

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج في بيان: إن بوابًا في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير، حصل على مبلغ 30 ألف دولار؛ لالتزام الصمت، بينما تلقت امرأة 150 ألف دولار؛ كي تتكتم على علاقة عاطفية سرية، تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة خلاعة سابقة على 130 ألف دولار؛ لكي تلتزم الصمت بشأن علاقتها بالمرشح الرئاسي المحتمل في انتخابات 2024.