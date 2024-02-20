"خيرية سبت الجارة" تسلّم أسرة احترق منزلهم مفتاح منزل جديد

سلّم رئيس مركز إمارة سبت الجارة زايد الذبياني، ورئيس جمعية البر الخيرية الشيخ نواف خلف العيسى، بحضور عضو مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرّمة محمد صالح الزبيدي، مفتاح المنزل الجديد، لأسرة متضررة بعدما احترق منزلهم السابق.
وكانت "سبق"، قد نشرت الحادثة في حينها تحت عنوان "احتراق منزل أسرة بالكامل في "سبت الجارة".
وتكفلت جمعية البر الخيرية بسبت الجارة، ببناء منزل جديد للأسرة المتضررة المكوّنة من أربع أرامل من ذوات الدخل المحدود، وقبل ذلك استأجرت الجمعية لهم منزلاً مؤقتاً، لحين اكتمال بناء المنزل الجديد الذي تم تسليمه للأسرة بعد تجهيزه بكل ما يحتاج إليه من أثاث.
جديرٌ بالذكر أن جمعية البر بمركز سبت الجارة تكفل أكثر من 600 أسرة من ذوي الدخل المحدود و100 يتيم ويتيمة.
من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ نواف خلف العيسي، أبناء الشيخ عبدالرحمن بن صالح العقيل، والشيخ سعد بن محمد العجلان، على دعمهم أعمال الجمعية الخيرية.