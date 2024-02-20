"خيرية سبت الجارة" تسلّم أسرة احترق منزلهم مفتاح منزل جديد

وتكفلت جمعية البر الخيرية بسبت الجارة، ببناء منزل جديد للأسرة المتضررة المكوّنة من أربع أرامل من ذوات الدخل المحدود، وقبل ذلك استأجرت الجمعية لهم منزلاً مؤقتاً، لحين اكتمال بناء المنزل الجديد الذي تم تسليمه للأسرة بعد تجهيزه بكل ما يحتاج إليه من أثاث.