"ساهم".. إجمالي التبرعات لمتضرري الزلزال يتخطى الـ385 مليون ريال

وصل إجمالي التبرعات في الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا "عطاؤكم يخفف عنهم"، حتى الآن إلى 385.103.554 ريالًا.
وبحسب آخر تحديثات منصة "ساهم"، فقد بلغ إجمالي عدد المتبرعين في الحملة، حتى الآن، 1.700.263 شخصًا.
وأطلقت المملكة الجسر الإغاثي لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.
وجاءت هذه الحملة بتوجيه من القيادة حيث أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي أوضح أن عطاء المتبرعين يوفر المأوى والغذاء والعلاج للمتضررين والمحتاجين، ويخفف من معاناتهم.