تأهيل 8 شركات للمنافسة على رخصة كشف "خام الجبس" في المدينة المنورة

وبيّنت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر "منصة تعدين"، كما عملت الوزارة على تأهيل المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة؛ مشيرة إلى أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر "منصة تعدين" بحسب المعلن، وأشارت إلى أن مراحل المنافسة تتضمن الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على موقع خام الجبس، وأخيرًا الإعلان عن النتائج والشركة الفائزة.