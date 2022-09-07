التأمينات الاجتماعية: أكثر من 7 آلاف زيارة للمنشآت خلال أغسطس 2022م

وحول أبرز المخالفات المرصودة خلال شهر أغسطس؛ ذكرت المؤسسة أن عدم اختيار سبب الاستبعاد الصحيح للمشترك، وعدم التقيد باستخدام أدوات السلامة في مقر العمل؛ تعدان أبرز الملاحظات خلال الفترة، والذي على ضوئه ركزت المؤسسة جهودها التوعوية حيالها لضمان الالتزام والتقيد بها مستقبلًا.