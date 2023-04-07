المجندات السعوديات عيون لراحة ضيوف الرحمن ولمنع الظواهر السلبية بمركزية مكة.. وهذه مهامهنّ

كما يشاركن في تقديم الخدمات الإنسانية في المنطقة المتاخمة للحرم المكي لخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، وهي الهدف الأسمى، وأعظم مهنة، وأشرف فخر يتباهى بها كل سعودي وكل سعودية.