المجندات السعوديات عيون لراحة ضيوف الرحمن ولمنع الظواهر السلبية بمركزية مكة.. وهذه مهامهنّ
في بيت الله الحرام تؤدي المجندات السعوديات التابعات لدوريات الأمن، المهام الأمنية المناطة بهن من خلال انتشارهنّ في المنطقة المركزية؛ لمنع الظواهر السلبية.
كما يشاركن في تقديم الخدمات الإنسانية في المنطقة المتاخمة للحرم المكي لخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، وهي الهدف الأسمى، وأعظم مهنة، وأشرف فخر يتباهى بها كل سعودي وكل سعودية.
وقالت إحدى المجندات لقناة الإخبارية: إنها تعمل لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية، وهذا شرف كبير وعظيم، ونستشعر عظمة جهودنا عندما نسمع عبارات الشكر والامتنان من ضيوف بيت الله الحرام، ونرى ذلك من خلال تعابير وجوههم التي يملؤها الفرح والسعادة.
وتنتشر عناصر دوريات الأمن بجنودهم ومجنداتهم في المنطقة المركزية، وهي مداخل الحرم المكي الشريف، والمصليات القريبة، لحفظ الأمن، وأيضًا الحدّ من ظاهرة التسول.
ويأتي ذلك بعد تلقّي المجندات التدريبات والتطبيقات والدروس النظرية والعملية عن شؤون الحرمين، وأنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئة للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.