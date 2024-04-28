"سرب" يعلن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات قطار الحرمين السريع

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب)، اليوم، بدء التسجيل للدراسة في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات قطار الحرمين السريع، حيث يستمر حتى يوم السبت الـ 11 من مايو المقبل من خلال موقع المعهد www.srp.edu.sa، على أن يبدأ البرنامج التدريبي بالعمل في إحدى الشركات المشغّلة لقطار الحرمين السريع.
وأوضح مدير عام معهد سرب سلطان السلطان؛ أن البرنامج التدريبي يبدأ بتاريخ 01 - 07 - 2024م، مفيداً بأن البرنامج يعد تخصصاً حيوياً تقوم عليه صناعة الخطوط الحديدية، وينتهى بتأهيل المتدربات السعوديات ليصبحن قائدات لقطار الحرمين السريع، مبيناً أن مدة البرنامج سنة واحدة.
وبيَّن السلطان؛ أن المتدربة تتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال في أثناء التدريب، ويتم تسجيلها في التأمينات الاجتماعية كموظفة تحت التدريب، إضافةً إلى حصولها على تأمين طبي وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر سنوياً في أثناء فترة التدريب.
وأبان أن الشروط العامة للقبول في البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 70%، وألا يقل الطول عن 155 سم، وأن يكون عمر المتقدمة بين 22 - 30 عاماً، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية (المستوى 3,5 وأعلى في شهادة IELTS أو ما يعادلها، وأن تجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية).