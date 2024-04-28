"سرب" يعلن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات قطار الحرمين السريع

وأبان أن الشروط العامة للقبول في البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 70%، وألا يقل الطول عن 155 سم، وأن يكون عمر المتقدمة بين 22 - 30 عاماً، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية (المستوى 3,5 وأعلى في شهادة IELTS أو ما يعادلها، وأن تجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية).