"لنكن قدوة".. حملة تستهدف غرس نحو 18 ألف شجرة بالجوف

وتَجوّل الفريق الذي ضم المستشار عبدالله الأحمري والمستشار محمد العجيمي، على عدد من المواقع المستهدفة بالتشجير لمتابعة ما تم تنفيذه من الحملة التي تستهدف غرس نحو 18 ألف شجرة. كما شاهد عرضًا مرئيًّا بما تم من أعمال.