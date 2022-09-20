ولي العهد يستعرض تقرير الربع الثاني من العام الجاري لبرامج تحقيق رؤية 2030

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المُقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تقرير الربع الثاني من العام الجاري (2022) لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030). وتضمَّن العرض نظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030)، وأبرز الإنجازات وفق أهداف المستوى الثالث التي شهدت إنجازات ملموسة، إضافة إلى نظرة مستقبلية، تتضمن الجهود القائمة، والتحديات الرئيسية، وسُبل تجاوزها.