"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح تَحُد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزء الأوسط، تصل إلى 50كم/ساعة، مع السحب الرعدية الممطرة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 20كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.