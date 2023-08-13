عبر بوابة نقل الإلكترونية.. هيئة النقل تعلن إطلاق خدمة إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة

ووفرت الهيئة عددًا من قنوات التواصل للراغبين في الاستفسارات وتقديم الاقتراحات، عن طريق منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي: @Saudi_TGA و @Naql_Saudi، أو عبر الموقع الإلكتروني: tga.gov.sa، ومركز الاتصال الموحد 19929.

