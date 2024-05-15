دائمة الحركة على شكل بندول.. "الزعاق": الشمس قطعت منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه عندما تتعامد الشمس على خط الاستواء يتساوى طول الليل مع النهار، فيما تزيد ساعات الليل على النهار حال تعامدها على مدار الجدي، والعكس حين تعامدها على مدار السرطان.