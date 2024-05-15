دائمة الحركة على شكل بندول.. "الزعاق": الشمس قطعت منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن المحطات الثلاث التي تستريح فيها الشمس خلال رحلتها من الشمال إلى الجنوب والعكس، مدارا السرطان والجدي، وخط الاستواء.
وأضاف "الزعاق"؛ أن الشمس دائمة الحركة على شكل بندول، وتقطع خط الاستواء مرتين خلال العام، والآن قطعت منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان، وكلما اقتربت منه زادت الحرارة وطال النهار، وحينما تصل إلى مدار السرطان نعيش وقتها أطول نهار وأقصر ليالٍ في السنة.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه عندما تتعامد الشمس على خط الاستواء يتساوى طول الليل مع النهار، فيما تزيد ساعات الليل على النهار حال تعامدها على مدار الجدي، والعكس حين تعامدها على مدار السرطان.