"إنفاذ" يختتم عام 2022 بـ14 مزادًا من العقارات والمنقولات

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد نجوم نجد الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمدينة الرياض، ومزاد نجمة الزلفي الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة الزلفي، ومزاد الازدهار الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بمدينة حفر الباطن، ثم مزاد لازورد العقاري الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة رابغ، ثم مزاد سمو القصيم المدمج الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد نجد 2 الإلكتروني الذي يعرض 14 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد درة الشرق الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في منطقة الرياض، ومزاد روافد المدمج الذي يعرض 14 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد لازورد الحضوري الذي يعرض 5 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد ثمار الغربية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة مكة المكرمة، ومزاد سكينات الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد ربوع مكة المدمج الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مزادات المنقولات حيث يقام مزاد للسيارات الإلكتروني لعرض 6 سيارات، وكذلك مزاد يقام على محتويات أثاث فندق بمكة المكرمة.