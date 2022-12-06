"الخريف": حددنا 34 أداة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة

وذكر "الخريف" أن القطاع الصناعي حقق أيضًا عددًا من المكاسب المهمة الأخرى هي: إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وإطلاق برنامج صنع في السعودية، وإطلاق برنامج مصانع المستقبل، وإطلاق برنامج سلاسل الإمداد المحلية، وإطلاق برنامج دعم الأجور لتوطين وظائف القطاع الصناعي، ولجنة صناعة اللقاحات والأدوية، واعتماد مجلس الاستدامة وتأسيس مركز الأزمات والطوارئ في المنظومة، واللجنة الإشرافية لقطاع الصناعة والثروة المعدنية لبرنامج شريك، ولجنة المنتجات التحويلية للبتروكيماويات، ولجنة حوكمة صنع في السعودية، ولجنة تعرفة الاستهلاك الكثيف للطاقة، ولجنة تكامل سلال إمداد البتروكيماويات، واللجنة الوطنية للحوافز.