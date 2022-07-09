استكمال المرحلة الأولى لمشروع التغطية الداخلية للهاتف الجوال بالمسجد الحرام

ويستهدف مشروع التغطية الداخلية لشبكة الجوال في الحرم المكي الذي يتوقع عند اكتمال تشغيل جميع عناصره أن يكون من أكبر مشاريع حلول التغطية الداخلية على مستوى العالم، خدمة أكثر من مليوني حاج ومعتمر وزائر، ويشمل تركيب 4 آلاف هوائي، وأكثر من 800 كيلومتر من الكيابل، وكذلك تركيب 1300 مقوّي إشارة فرعية.