سيدة مُسنّة تزور مهرجان الملك عبدالعزيز لاستعادة ذكرياتها مع الصقور

وقالت: "يسهم المهرجان بدور بارز في الحفاظ على موروث المملكة، لذلك من الضروري أن نعلِّم أبناءنا ذلك، من خلال زيارة المهرجان والمشاركة في فعالياته، للتعرف على إرث أجدادهم، ليقتدوا بهم في حياتهم، وأتمنى أن يكون هناك المزيد من هذه الفعاليات التي تُبرز مكانة الموروث الإنساني والحضاري للسعوديين".