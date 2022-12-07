سيدة مُسنّة تزور مهرجان الملك عبدالعزيز لاستعادة ذكرياتها مع الصقور

كرّست النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المُقامة حالياً بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، إحياء التراث السعودي العريق في الصقارة، حيث يتواجد الصقارون من شتى أنحاء المملكة ودول المنطقة، رجالاً ونساءً من كافة الأعمار، تؤكد تعاقب الأجيال على هذا الموروث للمحافظة عليه.
وفي هذا السياق، زارت منيرة الهويدي المهتمة بالصقور ومهنة الصقارة، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، حيث أبدت إعجابها بفعاليات المهرجان وما يتضمنه من أشواط ضمن مسابقة الملواح، مشيدة بـ"التنظيم المميز لنادي الصقور السعودي لهذا المهرجان الكبير الذي يحمل اسماً غالياً على قلب كل مواطن ومواطنة؛ المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله".
وقالت: "يسهم المهرجان بدور بارز في الحفاظ على موروث المملكة، لذلك من الضروري أن نعلِّم أبناءنا ذلك، من خلال زيارة المهرجان والمشاركة في فعالياته، للتعرف على إرث أجدادهم، ليقتدوا بهم في حياتهم، وأتمنى أن يكون هناك المزيد من هذه الفعاليات التي تُبرز مكانة الموروث الإنساني والحضاري للسعوديين".
وثمّنت "الهويدي" الدعم الكبير من النادي في خدمة الصقارين وإيجاد فعاليات ومسابقات وجوائز تشجعهم على ممارسة هوايتهم، مبينة أن الجوائز التي يتم تقديمها للمتسابقين في هذا المهرجان تسهم في حفظ الموروث في مجال الصقارة، واستقطاب الأجيال الجديدة إلى الهواية التراثية واستدامتها.