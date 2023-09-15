"البيئة" تحصد جائزة ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.. عن أفضل مبادرة اتصال

وجاء حصول الوزارة على الجائزة تثمينًا لجهودها المستمرة لنشر الثقافة البيئية، وتنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية، من خلال إطلاق مبادرة للتوعية البيئية؛ تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية؛ للمحافظة على الموارد البيئية من خلال نشر السلوكيات الداعمة لاستدامة البيئة لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع، وتنفيذ البرامج والحملات التوعوية البيئية المتنوعة، من خلال الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام.