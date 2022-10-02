النيابة العامة: السجن 20 عامًا وغرامات بـ400 ألفٍ لمزوري محررات رسمية

وأفاد بأنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا، وقد صدر الحكم متضمنًا إدانتهم بما نُسب إليهم والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى (٢٠) عامًا، وغرامات مالية بلغت (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.