3 مزايا.. تركيب أول مضخة "ديودوبا" لمريض "باركنسون" في "سعود الطبية"

وبيّن أن المضخة تتميّز بثلاثة عوامل تتمثل في توافر مستويات ثابتة من الدواء طوال اليوم، مما يساعد على تقليل الارتعاش وتصلب العضلات ومشكلات الحركة الأخرى، إلى جانب أنها تقلل من خطر حدوث اضطرابات حركية لا إرادية، مثل الهزات الشديدة، وأخيراً السماح للمرضى بالمشاركة في الأنشطة اليومية دون القلق بشأن نوبات المرض.