للفصل الدراسي الثالث.. مكتبة الحرم المكي تستأنف مبادرة "وصال"

تستأنف وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بإدارة العلاقات العامة والإعلام، استقبال الزيارات المدرسية ضمن مبادرة "وصال" للفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ، التي تهتم بالزيارات التبادلية بين مكتبة الحرم المكي الشريف ومدارس التعليم، مما يحقق الفائدة للجانبين بدعم التعلم خارج حدود المدرسة.
وأوضحت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام هنوف بنت عيضة المطرفي، أن مكتبة الحرم المكي الشريف تُسهّل إجراءات الاستقبال وفق الضوابط، مما يحقق الهدف المرجو من الزيارة للوصول إلى توسع دائرة المدارس المستفيدة.
وبينت أنه من خلال الزيارات تُقدّم العديد من البرامج بالتعاون مع إدارات الوكالة المختلفة التي تجمع بين الترفيه والفائدة والإثراء للطالبات، باعتبار مكتبة الحرم المكي الشريف منارة ثقافية تهتم بتنمية الوعي الفكري والتشجيع على القراءة، إلى جانب التعريف بالمكتبة وبتاريخها وخدماتها، كما يتم استقبال طلبات الزيارات المدرسية عبر وسائل التواصل الخاصة بالمكتبة.