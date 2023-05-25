للفصل الدراسي الثالث.. مكتبة الحرم المكي تستأنف مبادرة "وصال"

وبينت أنه من خلال الزيارات تُقدّم العديد من البرامج بالتعاون مع إدارات الوكالة المختلفة التي تجمع بين الترفيه والفائدة والإثراء للطالبات، باعتبار مكتبة الحرم المكي الشريف منارة ثقافية تهتم بتنمية الوعي الفكري والتشجيع على القراءة، إلى جانب التعريف بالمكتبة وبتاريخها وخدماتها، كما يتم استقبال طلبات الزيارات المدرسية عبر وسائل التواصل الخاصة بالمكتبة.