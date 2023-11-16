أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة للـ24 ساعة المقبلة

وأضاف المركز أن من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع تكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وانخفاض في درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة.