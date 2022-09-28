الرياض تستضيف مؤتمر النظام الصحي التعَلُّمي.. بمشاركة متحدثين عالميين

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي الدكتور خالد الشيباني بأن برنامج تحول القطاع الصحي أحدث برامج رؤية 2030، ويهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليصبح نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا لتحقيق رؤية 2030 واستيعاب طموحاتها وتطلعاتها من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث.