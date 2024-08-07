نيابةً عن وزير الخارجية.. "الخريجي" يشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي

وأضاف في كلمته بالاجتماع أن حكومة المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تدين ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على المدنيين، كما ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وفقاً للمواثيق الدولية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.