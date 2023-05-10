بينها 10 أسود ودُبان وتمساحان.. ضبط مُواطن بعسير لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية مهددة بالانقراض دون ترخيص بمنطقة عسير؛ منها: (10) أسود، و(4) لبوات، و(4) أشبال، و(5) نمور، و(2) من حيوان الدب، وتمساحان، ووعلان، و(1) من حيوان المها العربي؛ مما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.