"الأمن العام" يستعرض في فيديو عددًا من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ إلقاء القبض على مواطن في القصيم، قام باتخاذ منزل وكرًا لترويج (5.812) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته على أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حيّة ومنظار ومبالغ مالية.
وبحسب الفيديو، تمّ القبض في مكة المكرمة على خمسة مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية قاموا بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وأضاف الأمن العام على حسابه بـ"تويتر"، أنه تم القبض على مواطن في الرياض قام بترويج مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتابع: ألقي القبض في مكة المكرمة على مقيم ومواطن ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيئان لمقيم، بظهور أحدهما متنكرًا بزي نسائي أثناء وجودهما في مركبة، وتوثيق ذلك ونشره، ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.
وأردف: تم القبض في الطائف على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبطت بحوزته ذخيرة حيّة ومبلغ مالي.
وفي الدمام تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية ومواطن قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.
وفي المدينة المنورة تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.
وفي مكة المكرمة تم القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية قاموا بالترويج لحملات حج وهمية وأساور وبطاقات حج غير صحيحة في مكتب غير نظامي، بغرض النصب والاحتيال، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة.
وفي القصيم تم القبض على أربعة مواطنين قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي جازان تم القبض على مواطنين وسبعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قاموا بترويج 149 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.