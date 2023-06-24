"الأمن العام" يستعرض في فيديو عددًا من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ إلقاء القبض على مواطن في القصيم، قام باتخاذ منزل وكرًا لترويج (5.812) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته على أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حيّة ومنظار ومبالغ مالية.