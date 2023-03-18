ليست مجرد خطوة روتينية.. هيئة البحر الأحمر تستضيف قادة اليخوت وطواقمها

استضافت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، قادة اليخوت وطواقمها وممثلي هذا المجال؛ وذلك قبل انطلاق فعاليات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 نهاية الأسبوع.
وتلتزم الهيئة، بصفتها الجهة المنظمة لأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز واليخوت التي تمارس للأغراض السياحية والترفيهية في مياه البحر الأحمر في المملكة، بالتواصل الفعال مع الجهات ذات العلاقة، والتعريف بالمستجدات ذات الصلة، وضمان سهولة وصول المشغلين والمشاركين إلى المعلومات التي يحتاجون إليها عند زيارة المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد العسيري: الترحيب بالمشغلين السياحيين في المملكة والتواصل معهم بشأن عمل الهيئة؛ كان أكثر من مجرد الاستضافة الاستثنائية المعهودة؛ بل هو خطوة ضرورية لاستمرار تطوير الاستراتيجية الوطنية وتنفيذها.
وأضاف: "يتقاطع عملنا مع العديد من الجهات، التي تشمل السياحة الساحلية، وحماية البيئة، والاستثمار، والرياضة، والثقافة، والخدمات اللوجستية، وستحدد استراتيجيتنا الشاملة للوصول إلى مستقبل مزدهر يحافظ على بيئتنا الطبيعية البكر، ودعم ازدهار الأعمال والصناعة والمجتمعات في مملكتنا.
من جهته، قال المدير العام لنادي جدة لليخوت أوليفرريس: "هيئة البحر الأحمر هي خير شريك لنا لمساعدتنا في تحقيق رؤيتنا ليكون نادي ومارينا جدة لليخوت مركزًا لعالم اليخوت في نهاية هذا الأسبوع. كما وفّرت لنا الهيئة الدعم في تجاوز التحديات وتسهيل وصول سفن الكروز عبر البحر الأحمر والقادة والطواقم الذين قدموا إلى جدة ليتابعوا معنا سباق الفورمولا 1".
وأضاف: بالتأكيد فإن هذا التعاون يعني لهم الكثير، ونتطلع إلى متابعة تعاوننا خلال السنوات المقبلة وتعزيز مكانة نادي جدة لليخوت والبحر الأحمر كوجهتين تقصدهما اليخوت".