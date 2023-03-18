ليست مجرد خطوة روتينية.. هيئة البحر الأحمر تستضيف قادة اليخوت وطواقمها

وأضاف: "يتقاطع عملنا مع العديد من الجهات، التي تشمل السياحة الساحلية، وحماية البيئة، والاستثمار، والرياضة، والثقافة، والخدمات اللوجستية، وستحدد استراتيجيتنا الشاملة للوصول إلى مستقبل مزدهر يحافظ على بيئتنا الطبيعية البكر، ودعم ازدهار الأعمال والصناعة والمجتمعات في مملكتنا.