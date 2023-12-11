"المطرية الـ 5" مستمرة.. هطولات وسيول تلف 5 مناطق في توقعات "الحصيني"

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه متوقع خلال الـ 36 ساعة المقبلة -إن شاء الله- من اليوم الإثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر.