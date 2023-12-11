"المطرية الـ 5" مستمرة.. هطولات وسيول تلف 5 مناطق في توقعات "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه متوقع خلال الـ 36 ساعة المقبلة -إن شاء الله- من اليوم الإثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر.
وأضاف: الأمطار "من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والجوف ومكة المكرّمة، وقد تكون غزيرة وجريان سيول على أجزاءٍ من تبوك والمدينة المنوّرة مع رياح نشطة مثيرة للغبار".