"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان وتبوك ونجران).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجموم وبحرة والعرضيات وخليص والقنفذة والليث، وأمطارًا متوسطة وسيولاً على الكامل ورهاط ومدركة والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا خفيفة على البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسطة وسيولاً على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والعلا والعيص وخيبر والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.