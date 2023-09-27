"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجموم وبحرة والعرضيات وخليص والقنفذة والليث، وأمطارًا متوسطة وسيولاً على الكامل ورهاط ومدركة والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.