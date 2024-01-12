7 طلاب سعوديين يحققون جائزتَيْن بحثيتَيْن في معرض ومؤتمر "دوفات" بدبي

ويركز "دوفات" هذا العام على أحدث التقنيات والتطورات في صناعة الأدوية؛ ما يجعله حدثًا فريدًا من نوعه، خاصة أنه ينعقد في وقت ظهرت فيه أهمية المجالات الطبية والصحية والصيدلانية في ظل الظروف التي واجهها العالم خلال العام الماضي.