"تعليم جدة" يحتفي بطلابه المتميزين في مبادرة "منافس" 2023

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم، فعاليات الاحتفاء بالطلاب والطالبات المتميزين في مبادرة "منافس" على مستوى المدارس ومكاتب التعليم والتي تأتي لتعزيز قيم الاجتهاد والمثابرة وإذكاء روح المنافسة بين الطلاب في جميع المجالات وبما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الأساسية.
وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أن التكريم يأتي تقديرًا وتشجيعًا للطلاب والطالبات نظير تميزهم وتعزيزًا للثقة بأنفسهم، لتحقيق المزيد من النجاحات، إلى جانب تحفيز المنافسة الإيجابية فيما بينهم؛ مما ينشئ بيئة دراسية إيجابية منافسة تعود بالفائدة على الجميع وصولًا -بمشيئة الله- لتحسين نواتج التعلم وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمّنت "اللهيبي" دعم وزير التعليم لانطلاق جائزة "منافس" الوطنية، والتي تأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصهم على رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030، متمنية للطلاب والطالبات مزيدًا من التميز والنجاح.
يُذكر أن جائزة "منافس" تسعى لتحقيق جملة من الأهداف النوعية من خلال إسهامها في إيجاد طالب مميز مبادر ومنافس عالميًّا، وترسيخ قيم الانتماء الوطني والإتقان والانضباط والعزيمة، علاوة عن كونها تحقق رسالة وزارة التعليم في تبني قدرات ومواهب الطلبة المتميزين، وصولًا بهم إلى تبوؤ المراكز العالمية، وتمكينهم من الابتكار وقيادة المشروعات الريادية والأعمال التطوعية؛ للمساهمة في بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.