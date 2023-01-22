"محافظ جدة" يدشّن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي أول جرعة لطفلين

تأتي الحملة بهدف المحافظة على خلوّ المملكة من مرض شلل الأطفال، وستكون حملة التطعيم من منزل إلى منزل، إضافة إلى نقاط ثابتة في المراكز الصحية والأماكن العامة والمولات التجارية، وتستهدف 152315 طفلاً وطفلة الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، وستنفّذ على جرعتين من خلال لقاح شلل الأطفال الفموي، حيث تبدأ أولى الجرعات اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، في حين ستكون الجرعة الثانية يوم الأحد السادس من شهر شعبان 1444هـ ولمدة خمسة أيام.