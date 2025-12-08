مشبب الدوسري يحقق شوط الفردي الشقح.. وتحكيم فرديات المجاهيم بالصياهد

تواصلت صباح اليوم، الإثنين، فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، حيث استعرضت لجنة التحكيم شوط الفردي فئة "الجل" بلون المجاهيم، بمشاركة نخبة من أشهر ملاك الإبل في هذا اللون، الذين قدموا سلالات فريدة تُعد من الأفضل عالميًا، في عرض جمالي بميدان التحكيم بالصياهد.
وفي جانب المنافسات، حقق مالك الإبل مشبب بن فياض الدوسري المركز الأول في شوط "البكار الدق شقح" من خلال فرديته "ديسمبر"، متفوقًا على عدد من الملاك وسط منافسة قوية، فيما جاء عبدالله بن دلمخ السبيعي في المركز الثاني ببكرته "طمامه".
وأعرب "الدوسري" عن فخره وسعادته بتحقيق المركز الأول، مقدمًا الفوز لجمهوره، ومؤكدًا عزمه على مواصلة التميز في بقية منافسات "مهرجان الموحد العالمي".
وأشار إلى أن النجاح الكبير للمهرجان يأتي بفضل الدعم المباشر من سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المشرف العام على نادي الإبل، والذي أسهم في إيصال المهرجان إلى هذه المكانة العالمية.