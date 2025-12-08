مشبب الدوسري يحقق شوط الفردي الشقح.. وتحكيم فرديات المجاهيم بالصياهد

تواصلت صباح اليوم، الإثنين، فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، حيث استعرضت لجنة التحكيم شوط الفردي فئة "الجل" بلون المجاهيم، بمشاركة نخبة من أشهر ملاك الإبل في هذا اللون، الذين قدموا سلالات فريدة تُعد من الأفضل عالميًا، في عرض جمالي بميدان التحكيم بالصياهد.