نجاح استئصال ورم من مريض خمسيني بمجمع فيصل الطبي بالطائف

وكان قد وصل المريض "53 عامًا"، لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وبعد الكشف عليه تبين وجود ورم في الدماغ في الناحية اليمنى من المخ، تسبب في ضعف بالجسم وتشنجات عصبية.