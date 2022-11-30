نجاح استئصال ورم من مريض خمسيني بمجمع فيصل الطبي بالطائف

أعلن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، اليوم الأربعاء، نجاحه في استئصال ورم من مريض خمسيني.
وكان قد وصل المريض "53 عامًا"، لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وبعد الكشف عليه تبين وجود ورم في الدماغ في الناحية اليمنى من المخ، تسبب في ضعف بالجسم وتشنجات عصبية.
وعلى الفور جرى التدخل الجراحي تحت مخدر عام بعد فتح الجمجمة؛ حيث تم استئصال الورم من الدماغ من الناحية اليمنى من الفص الأمامي والفص الجبهي من المخ.
وقال المتحدث الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": إن العملية استغرقت خمس ساعات، خرج بعدها للعناية المركزة في حالة وعيٍ كامل.
كما تحسّن الضعف من الناحية اليسرى للجسم، وبعد 24 ساعة خرج بعدها المريض إلى قسم التنويم العادي، ولله الحمد.