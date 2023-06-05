أمطار وعواصف رعدية والأودية تسيل.. 10 مناطق في مرمى الهطولات

تُشير القراءات الجوية، إلى أنه يُتوقع أن يتجدّد نشاط السُحب الرُكامية ساعات ما بعد ظهر ومساء اليوم على أجزاءٍ عِدّة من مرتفعات عسير والباحة وشرق مكة المكرّمة بما فيها الطائف؛ حيث تترافق هذه السُحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة وتصحب بحدوث العواصف الرعدية وتؤدي إلى جريان للأودية والشعاب.
وتمتد السُحب الرُكامية تدريجياً -بمشيئة الله- أثناء النهار لتشمل أنحاءً مُتفرقة من مناطق: المدينة المنوّرة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية، إضافة إلى شمال وشمال غرب منطقة الرياض إدارياً.
وتترافق هذه السُحب بهطول أمطارٍ متوسطة في أغلبها، لكن قد يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحياناً وتصحب بحدوث الرعد، إضافة إلى احتمالية نشاط كبير ومفاجئ في سرعة الرياح التي تأتي في مقدمة السحب الرعدية مما قد يؤدي إلى تشكُّل عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق.