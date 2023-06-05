أمطار وعواصف رعدية والأودية تسيل.. 10 مناطق في مرمى الهطولات

وتترافق هذه السُحب بهطول أمطارٍ متوسطة في أغلبها، لكن قد يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحياناً وتصحب بحدوث الرعد، إضافة إلى احتمالية نشاط كبير ومفاجئ في سرعة الرياح التي تأتي في مقدمة السحب الرعدية مما قد يؤدي إلى تشكُّل عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق.