عبر أجهزة التتبع.. "أمانة جدة" تنجح في إدارة النفايات وشاحناتها إلكترونيًّا

وتهدف هذه المنصة، إلى إحكام الرقابة وتسجيل كل الشاحنات والمعدات المتحركة على طرق وشوارع جدة ومراقبتها آليًّا؛ بما في ذلك رصد مخالفات رمي النفايات في أماكن غير مسموح بها، وكذلك رصد المخالفات المتسببة في التشوه البصري؛ حيث لكل شاحنة خطة تشغيل في المنصة، لرصد تحركاتها بكل دقة، وإصدار الملاحظات والمخالفات آليًّا، والعمل على الحد من تدخل العنصر البشري في ذلك.