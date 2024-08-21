عبر أجهزة التتبع.. "أمانة جدة" تنجح في إدارة النفايات وشاحناتها إلكترونيًّا

أعلنت أمانة جدة، عن نجاحها في إدارة النفايات وشاحناتها إلكترونيًّا داخل المدينة عبر أجهزة التتبع، من خلال أتمتة العمليات المتعلقة بها في المحافظة.
وقالت الأمانة: هذه العمليات ليست وليدة اللحظة، فمنذ عام 2019، باتت رقابة أمانة جدة على ناقلي النفايات إلكترونية، من خلال أجهزة التتبع وما يرتبط بها من متابعات لخطوط سير الشاحنات.
وأضافت: ولتطوير التقنية وتطويعها في هذا المجال؛ أطلقت الأمانة قبل خمسة أعوام، منصة إدارة المدينة باسم "مدينتي"، العين الرقابية الرقمية على إدارة النفايات وحركة الشاحنات داخل المدينة، والتي تعد واحدة من أهم أنظمة العمل في "مركز التحكم" التابع لها.
ونجحت "مدينتي" في تحقيق أهدافها منذ إطلاقها حتى الآن؛ إذ بلغت نسبة امتثال الشاحنات لتفعيل أجهزة التتبع 89%؛ فيما وصل إجمالي عدد العقود الفعالة المسجلة في المنصة بين منتجي النفايات وناقليها إلى 40.474 ألف عقد.
وتهدف هذه المنصة، إلى إحكام الرقابة وتسجيل كل الشاحنات والمعدات المتحركة على طرق وشوارع جدة ومراقبتها آليًّا؛ بما في ذلك رصد مخالفات رمي النفايات في أماكن غير مسموح بها، وكذلك رصد المخالفات المتسببة في التشوه البصري؛ حيث لكل شاحنة خطة تشغيل في المنصة، لرصد تحركاتها بكل دقة، وإصدار الملاحظات والمخالفات آليًّا، والعمل على الحد من تدخل العنصر البشري في ذلك.
وعملت المنصة على أتمتة الخطط التشغيلية للمشاريع ومراقبتها آليًّا، في ظل سعيها المستمر لتفعيل مبادرة وزارة البلديات والإسكان؛ لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والحد من الرمي العشوائي للنفايات، وضبط العلاقة بين منتجي وناقلي النفايات والتخلص الآمن منها؛ فضلًا عن تحقيق الاستدامة البيئية والمالية، والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة من الضرر.
وتتمثل وظائف نظام "مدينتي"، في مراقبة أعمال تنفيذ المشاريع وتسجيل المنتجين والناقلين والمقاولين، وتوثيق العقود الإلكترونية بينهم عبر المنصة، وتطبيق اشتراطات مزودي خدمة التتبع وإدارة الحاويات، والتفتيش الذكي "راقب"، والخطط التشغيلية وطلبات النقل، ونقطة نهاية المسار المتضمنة التحقق من نوعية النفايات وكمياتها، والتأكد من متطلبات النقل الآمن وتتكامل المنصة مع أنظمة الوزارة والأمانة المختلفة.