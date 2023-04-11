"اتحاد اللاكروس" ينشر اللعبة ويقيم أول مباراة

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس مساء البارحة اجتماعه الدوري الحادي عشر بمدينة الرياض، برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ يزيد بن فهد الرشيد.
وتطرَّق المجلس في مستهل الاجتماع إلى النتائج الملموسة لخطة توسيع قاعدة اللعبة وانتشارها في مناطق عدة، التي تُوِّجت بإقامة أول مباراة ودية منذ إنشاء الاتحاد، واحتضنتها المدرسة البريطانية العالمية بالرياض، وجمعت إلى جانبها نادي الرياض للاكروس، وطلاب مدارس التربية النموذجية بحي الريان.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أنشطة وإنجازات الاتحاد في الربع الرابع من عام 2022، ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية، وخطة النمو للاتحاد، ومناقشة المشاريع المنفذة والمستقبلية. كما تمت مراجعة التقرير الفني ونتائج البرامج الرياضية في منطقتَي الرياض والقصيم، واعتماد ميزانية عام 2023.
يُذكر أن اللاكروس رياضة جماعية، تُلعب بكرة مطاطية، وعصا طويلة، تنتهي بشبكة مصممة لتلقِّي تلك الكرة. والمسابقة التنافسية الأكثر شهرة لهذه اللعبة هي بطولة لاكروس الدولية.