"اتحاد اللاكروس" ينشر اللعبة ويقيم أول مباراة

وتطرَّق المجلس في مستهل الاجتماع إلى النتائج الملموسة لخطة توسيع قاعدة اللعبة وانتشارها في مناطق عدة، التي تُوِّجت بإقامة أول مباراة ودية منذ إنشاء الاتحاد، واحتضنتها المدرسة البريطانية العالمية بالرياض، وجمعت إلى جانبها نادي الرياض للاكروس، وطلاب مدارس التربية النموذجية بحي الريان.