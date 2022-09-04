"أمانة الرياض" تدعو إلى الإسراع بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة والتالفة

وأطلقت منصة أبشر، بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، خدمة إسقاط المركبات التي تتيح للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن في مختلف مناطق المملكة الاستفادة مـن الـمـهـلـة الـتـصحيحـية لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة) وفـق قـرار مجلـس الـوزراء، لافتة إلى أن فترة المهلة التصحيحية تنتهي في 1 مارس 2023م.