"الأرصاد": الفرصة مهيأة لتكوّن سحب ممطرة على مكة

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 43 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، وتكون سرعة الرياح من 12-34 وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 46 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 12-34 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 37 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 10-30 كم/ساعة.