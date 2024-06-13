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"الأرصاد": الفرصة مهيأة لتكوّن سحب ممطرة على مكة

الطقس غائم جزئي على جدة والمدينة المنورة
"الأرصاد": الفرصة مهيأة لتكوّن سحب ممطرة على مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وغائم جزئي على جدة والمدينة المنورة .

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 43 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، وتكون سرعة الرياح من 12-34 وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 46 درجة، واتجاه الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 12-34 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 37 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 10-30 كم/ساعة.

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