"نموها يظلّ لافتًا".. "بي إم آي": اقتصاد السعودية ينتعش بقوة في 2025

كشفت تقديرات صادرة عن "بي إم آي"، شركة الأبحاث التابعة لمجموعة "فيتش سوليوشنز"؛ أن اقتصاد السعودية سينتعش بقوة في 2025 لينمو خمسة بالمئة مقارنة مع نمو متوقع عند 0.7 بالمئة في 2024؛ بحسب ما أوردت وكالة أنباء العالم العربي، اليوم "الخميس".
وذكرت "بي إم آي" في تقرير، أنها باتت أكثر تفاؤلًا حيال السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وأقل تفاؤلا إزاء الكويت في العام المقبل، بعد أحدث قرارات اتخذتها مجموعة "أوبك+" في الثاني من يونيو "حزيران" الجاري.
وتوقّعت نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 4.4 بالمئة في العام القادم، بما يعكس أوضاعًا مالية أكثر تيسيرًا، وزيادة في الاستثمار قبل بعض المواعيد النهائية لمنتصف الفترة ضمن برامج تحقيق الرؤية في 2025، واستمرار الاستثمار بما يتماشى مع "رؤية 2030".
وبيّنت "بي إم آي" أنها عدلت توقعاتها للنمو في العام الجاري للسعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت والجزائر، وذلك بعد تغييرات أجرتها على مستويات إنتاج النفط المتوقعة في العامين الجاري والمقبل في تلك الدول، نتيجة لقرارات "أوبك+" بتمديد تخفيضات إنتاج الخام.
وأضافت: أنها بينما كانت تعتقد أن إنتاج النفط في الإمارات والكويت سيرتفع 0.8 بالمئة و0.2 بالمئة على الترتيب، فإنها تتوقع حاليًّا انكماشًا في الإنتاج بنسبة 0.2 بالمئة في الإمارات، و0.5 بالمئة في الكويت، بينما سينخفض الإنتاج في السعودية قرابة خمسة بالمئة في 2024، وفي سلطنة عمان 0.4 بالمئة.
وأوضحت "بي إم آي" أنها تتوقّع نموًّا أسرع في الاقتصاد غير النفطي في معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام القادم، لكنها أشارت إلى أن النمو في السعودية والإمارات سيظلّ لافتًا.
ووفقًا للتقديرات التي قدمتها "بي إم إي": من المتوقع نمو اقتصاد الإمارات 6.7 بالمئة في 2025 من 3.8 بالمئة في العام الجاري، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد سلطنة عمان 3.7 بالمئة في 2025 من 1.7 بالمئة في 2024، وفي الكويت من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًّا 0.7 بالمئة في 2024، على أن يرتفع النمو إلى 2.7 بالمئة في العام 2025.