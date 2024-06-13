"نموها يظلّ لافتًا".. "بي إم آي": اقتصاد السعودية ينتعش بقوة في 2025

ووفقًا للتقديرات التي قدمتها "بي إم إي": من المتوقع نمو اقتصاد الإمارات 6.7 بالمئة في 2025 من 3.8 بالمئة في العام الجاري، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد سلطنة عمان 3.7 بالمئة في 2025 من 1.7 بالمئة في 2024، وفي الكويت من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًّا 0.7 بالمئة في 2024، على أن يرتفع النمو إلى 2.7 بالمئة في العام 2025.