الأردن تدعم كل تحركات السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها

وأضاف: هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، وتنظيم عملية العرض والطلب، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقاس على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.