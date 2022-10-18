الأردن تدعم كل تحركات السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم، أنها تدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي: الوزارة تتابع باهتمام ردود الفعل على قرار منظمة "أوبك+"، تخفيض إنتاج النفط، وما أنتجه القرار من تجاذبات.
وأضاف: هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، وتنظيم عملية العرض والطلب، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقاس على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.