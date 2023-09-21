"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 22:00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وأمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22:00 من مساء الجمعة.