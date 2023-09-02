"تعليم الرياض" تطلق التقرير الإلكتروني التفاعلي لبداية العام الدراسي

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم السبت، التقرير الإلكتروني التفاعلي لبداية العام الدراسي 1445هـ، الذي يتضمن نحو 900 منتج إعلامي متنوع.
ويستهدف التقرير التوعية والتثقيف والتوجيه، بنشر ثقافة الاستعداد والتهيئة لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية للطلبة وأولياء الأمور.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام بن إبراهيم الثميري: إن الإدارة تفاعلت بإنتاج المواد الإعلامية ونشرها استجابة للحملة الإعلامية التي أطلقتها وزارة التعليم لبدء العام الدراسي 1445هـ، تحت شعار "العودة للدراسة- العالم ينتظرك"، التي تهدف إلى نشر ثقافة الاستعداد للدراسة نحو بداية جادة ومميزة وتعزيز الدافعية تجاه التعليم لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.
وأضاف "الثميري"، أن الرسائل الاتصالية الخاصة بالحملة، صممها وأعدها متخصصون في الإعلام، وتستهدف المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمجتمع كافة.
كما ركزت على أن المسؤولية في التعليم والانضباط مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع أفرادًا ومؤسسات.
ويضم التقرير، عددًا من المنتجات الإعلامية في حساب الإدارة على منصة "X"؛ وصلت إلى 90 منشورًا، فيما بلغ عدد المنشورات من مكاتب التعليم 522 منشورًا.
بالإضافة إلى المشاركات المتنوعة في بقية منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة من صحف وقنوات فضائية وحكومية.
يذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، قد أطلق الحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.