دقائق الرعب.. شاهد عشرات يختفون خلف شخصيات وأزياء غريبة بالرياض

في دقائق معدودة وبأدوات بسيطة، اختفى العشرات من المشاركين في فعالية #ويكند_الرعب التي أقيمت ضمن فعاليات #موسم_الرياض، خلف أزياء غريبة وشخصيات شهيرة، وتقمصوا عددًا من الشخصيات المشهورة من الأفلام والمسلسلات وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى شخصيات من ابتكارهم الخاص.