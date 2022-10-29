دقائق الرعب.. شاهد عشرات يختفون خلف شخصيات وأزياء غريبة بالرياض
في دقائق معدودة وبأدوات بسيطة، اختفى العشرات من المشاركين في فعالية #ويكند_الرعب التي أقيمت ضمن فعاليات #موسم_الرياض، خلف أزياء غريبة وشخصيات شهيرة، وتقمصوا عددًا من الشخصيات المشهورة من الأفلام والمسلسلات وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى شخصيات من ابتكارهم الخاص.
ورصدت "سبق" في جولتها أمس، انطباعات المشاركين وآراءهم حول هذه الفعالية، وكيف جهزوا أنفسهم للمشاركة فيها.
حققتُ حلم طفولتي بـ"الساحرة"
بداية، قالت إحدى المشاركات التي ارتدت زي الساحرة: "منذ أن كنت طفلة كانت تستهويني شخصية الساحرة الماكرة التي تطير على عصاتها في الهواء، ولم أفكر طويلًا عندما قررت المشاركة في هذه الفعالية وتحقيق حلمي بالتنكر فيها".
طفلة من ذوي الاحتياجات سعيدة جدًّا
وعبّرت "مايا" وهي طفلة من ذوي الاحتياجات، عن سعادتها وهي تشارك الناس في فعالية #ويكند_الرعب التي وصفتها بالممتعة والمثيرة.
الجدة تشارك أحفادها
وأطلقت مُسِنة شاركت أحفادها وبناتها حضور الفعالية أمس، الدعوات بأن يحفظ الله لهذه البلاد قيادتها الرشيدة التي تسعى لتوفير متطلبات الحياة الكريمة والرفاهية لشعبها، وسألت الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين وأن يعزهم.
بهجة الأطفال في فعالية الرعب
ورسمت مشاركة الأطفال في فعالية #ويكند_الرعب البهجة وأضفت بفرحتهم السعادة على المكان وهم يرتدون أزياءهم التي تمثل شخصيات شهيرة طالما شاهدوها وحلموا بارتدائها بين الناس.
دقائق معدودة صنعت أشباحنا
وارتدى الشباب هيئات وأشكالًا متنوعة من ثياب ممزقة وملطخة بالدماء أو وجوه وأجساد الزومبي أو مصابين.
مقيم سوداني
وعبّر المقيم السوداني "وهب الله محمد الأمين" عن سعادته بالمشاركة؛ واصفًا الفعاليات بالجميلة والممتعة؛ سائلًا الله أن يحفظ الله لهذه البلاد قيادتها الرشيدة وأمنها واستقرارها.
تذاكر الدخول في متناول الجميع
وأكد طالب طب أسنان (امتياز) الشاب سلطان الشمري، أن تذاكر الدخول إلى منطقة "بوليفارد الرياض ستي" معقولة ومناسبة وفي متناول اليد؛ مشيرًا إلى أن لدينا تطورًا كبيرًا في توطين وصناعة الترفيه والسياحة؛ فلم يعد هناك حاجة للسفر.
ووصفت فتياتٌ الفعالية بأنها فرصة وتجربة جميلة، وتتيح الإبداع والتميز؛ فيما عبّرت الطفلة الموهوبة "لين البارقي" عن استمتاعها بحضور فعالية "ويكند الرعب"، وقدمت شكرها لهيئة الترفيه؛ مشيرة إلى نجاح المشاركين في هذه الفعالية الجنونية وأجوائها الخرافية في ابتكار شخصيات وأزياء مرعبة.
وارتدى 3 شباب هيئة مرضى ومصابين؛ مشيرين إلى أن الزي بسيط جدًّا لم يكلفهم سوى 30 ريالًا وأقل من 10 دقائق، بعد أن توفقوا لوضعه أمام إحدى الصيدليات قبل ساعة من مشاركتهم في الفعالية؛ واصفين الإقبال على الفعالية بالكبير، مع وجود تنوع كبير في الشخصيات والأزياء.
وأشارت إحدى المشاركات إلى أنها أحبت المشاركة في الفعالية بشخصية القطة المشردة؛ مشيرة إلى أن قطط الشوارع تظل لطيفة مهما كان فيها من العيوب، وأشارت طفلة إلى أنها قامت بتصوير المشاركين ولم تشعر بالخوف منهم.
يُذكر أن موسم الرياض 2022 يتميز باحتوائه على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى الحفلات والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.
وتهدف الهيئة العامة للترفيه من تنظيم فعالية "ويكند الرعب" التي أقيمت على مدار يومي الخميس والجمعة، ببوليفارد الرياض سيتي، إلى خلق أجواء من المتعة والحماس لزائري البوليفارد عبر هذه الفعاليات التي تمتاز بتنوعها؛ حيث عبّر الزائرون عن سعادتهم بمثل هذه النشاطات غير المعتادة؛ حيث عاشوا أجواء من الفرح في رؤية المتنكرين والتنكر بشخصياتهم المفضلة.