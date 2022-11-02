"التأمينات الاجتماعية" تستضيف اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول مجلس التعاون

تستضيف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يومي 6 - 7 نوفمبر الجاري، الاجتماع الـ21 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد في مدينة الرياض تحت رعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان.
ويبحث الاجتماع الموضوعات المشتركة وأوجه التعاون حيال تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى آخر المستجدات حيال تنفيذ توصيات الاجتماع الـ20 الذي استضافته مملكة البحرين، كما يناقش الاجتماع تطورات نظام مدّ الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء، وكذلك مبادرة تطوير إجراءات تحصيل مبالغ الاشتراكات من أصحاب العمل، ومبادرة التكامل والربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس، أن هذا الاجتماع يُمثّل أهمية كبيرة في تعزيز وبحث سبل تطوير منظومة الحماية التأمينية في دول المجلس.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي امتدادًا للتعاون والتكامل الخليجي الذي رسمه قادة دول مجلس التعاون، والذي تُوّج بامتداد مظلّة الحماية التأمينية لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين في إحدى دول المجلس؛ مما أسهم في الاستقرار وتنقّل الأيدي العاملة الخليجية بكل يسر وسهولة بين دول المجلس.
يُذكر أن اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ يعقد بشكل سنوي، وتستضيفه إحدى الدول الأعضاء، وهو يأتي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوطيد العلاقة الأخوية المميزة التي رسمها وأشرف عليها قادة المجلس؛ حيث أقرّ المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والعشرين التي عُقدت بمملكة البحرين عام 2004م نظام مد الحماية التأمينية الذي يقضي بمدّ مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم لتحقيق الطمأنينة والاستقرار لهم.