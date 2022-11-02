"التأمينات الاجتماعية" تستضيف اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول مجلس التعاون

يُذكر أن اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ يعقد بشكل سنوي، وتستضيفه إحدى الدول الأعضاء، وهو يأتي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوطيد العلاقة الأخوية المميزة التي رسمها وأشرف عليها قادة المجلس؛ حيث أقرّ المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الخامسة والعشرين التي عُقدت بمملكة البحرين عام 2004م نظام مد الحماية التأمينية الذي يقضي بمدّ مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم لتحقيق الطمأنينة والاستقرار لهم.