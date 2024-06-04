متطوعو ومتطوعات تبوك يرحبون بضيوف الرحمن في منفذ حالة عمار

وبرزت تلك الأعمال في مشاركة الفرق التطوعية من مختلف الجهات، التي تعمل منذ افتتاح المدينة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وإرشادهم، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، وتقديم الضيافة لهم، منذ لحظة وصول الباصات التي تقل الحجاج، حتى مغادرتها لآخر نقطة في المدينة.