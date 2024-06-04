متطوعو ومتطوعات تبوك يرحبون بضيوف الرحمن في منفذ حالة عمار

حققت مشاركات المتطوعين والمتطوعات بمنطقة تبوك حضوراً مميزاً من خلال إسهاماتها في الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن، القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لأداء مناسك الحج.
وبرزت تلك الأعمال في مشاركة الفرق التطوعية من مختلف الجهات، التي تعمل منذ افتتاح المدينة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وإرشادهم، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، وتقديم الضيافة لهم، منذ لحظة وصول الباصات التي تقل الحجاج، حتى مغادرتها لآخر نقطة في المدينة.
وتهدف هذه المشاركات النوعية إلى تحقيق رؤية الوطن ونشر ثقافة العمل التطوعي ومساندة الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج، وإبراز الدور الرائد لأبناء وبنات المنطقة في خدمة ضيوف الرحمن.