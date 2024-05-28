سلسلة هواتف HUAWEI Pura 70 تصل إلى السعودية

وصلت الهواتف الذكية الجديدة من سلسلة HUAWEI Pura 70 Series التي تتميّز بتصميمات ملفتة للنظر وقدرات التصوير الفوتوغرافي بالهواتف المحمولة المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية.
وقد أثارت هذه الهواتف الذكية ضجة كبيرة بين المتحمسين منذ الإعلان عنها في أوائل شهر مايو. لقد استحوذ نظام الكاميرا المنبثقة في Pura 70 Ultra على وجه الخصوص على انتباه الجميع.
وتعِد HUAWEI Pura 70 Series بمزيج فريد ما بين الأناقة والميزات المتطورة والأداء، وقد وصلت الآن رسميًا إلى المتاجر في المملكة.
سلسلة HUAWEI Pura 70 Series متاحة الآن للشراء في السعودية بسعر يبدأ من 2999 ريال لدى متجر هواوي عبر الإنترنت، وتجار التجزئة المعتمدين.
يتميّز Pura 70 Ultra المستوحى من الأضواء المتلألئة لنهر السين، بظهر جلدي نباتي مع نمط نجوم منقوش وملمس منقوش رقيق. وهو متوفرة باللون الأخضر والبني والأسود. يتبع Pura 70 Pro نهجًا أكثر بساطة مع خيارات الأسود والأبيض الثلجي النقي، بينما يحتضن Pura 70 الحيوية مع لوحة الألوان الشبابية، بما في ذلك اللون الوردي الكرزي المذهل الجديد إلى جانب الألوان الكلاسيكية باللونين الأسود والأبيض.
يُحدث Pura 70 Ultra ثورة في التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال الكاميرا المنبثقة ذات الإضاءة الفائقة. تمتد الكاميرا تلقائيًا أثناء التصوير، مما يسمح بمستشعر أكبر وفتحة أوسع لأداء استثنائي في الإضاءة المنخفضة. تلتقط تقنية Ultra Speed Snapshot، المدعومة بنظام Ultra Lighting ومحرك الحركة XD من هواوي الأول من نوعه في الصناعة، الأهداف سريعة الحركة بوضوح مذهل، حتى بسرعات تصل إلى 300 كم/ساعة.
وركزت هواوي أيضًا على تحسين متانة الهواتف الذكية من خلال السلسلة الجديدة. يأتي Pura 70 وPura 70 Pro الآن مزودين بزجاج Kunlunفائق التحمل، والذي يعزز مقاومة السقوط بنسبة 100% مقارنة بالجيل السابق من زجاج Kunlun. وفي الوقت نفسه، يأتي هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra مزودًا بزجاج Crystal Armor Kunlun الزجاجي الأقوى، والذي يجمع بين مقاومة الخدش المعززة ومقاومة التآكل والسقوط، وذلك بفضل مادة الكربون الماسية غير المتبلورة المبتكرة.
تعيد سلسلة Pura 70 تعريف أداء البطارية. يتميّز طراز Ultra ببطارية تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع HUAWEI SuperCharge سلكيًا بقدرة 100 واط ولاسلكي بقدرة 80 واط، بينما يحتوي جهاز Pura 70 Pro على بطارية بسعة 5050 مللي أمبير في إطاره الأنيق. حتى Pura 70 يوفر بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 66 واط وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط.
توفر سلسلة Pura 70، المجهزة بواجهة المستخدم EMUI 14.2 الجديدة، مجموعة من الميزات الذكية، بما في ذلك التحكم بالإيماءات بالذكاء الاصطناعي للتفاعلات البديهية وعرض الخصوصية بالذكاء الاصطناعي لحماية معلومات المستخدم في البيئات المشتركة.
تعد سلسلة هواتف HUAWEI Pura 70 Series قفزة إلى الأمام في تصميم الهواتف الذكية والتصوير الفوتوغرافي والأداء. تفضل بزيارة أقرب متجر هواوي أو بائع تجزئة معتمد لاستكشاف سلسلة هواتف HUAWEI Pura 70 الجديدة.