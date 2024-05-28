سلسلة هواتف HUAWEI Pura 70 تصل إلى السعودية

يُحدث Pura 70 Ultra ثورة في التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال الكاميرا المنبثقة ذات الإضاءة الفائقة. تمتد الكاميرا تلقائيًا أثناء التصوير، مما يسمح بمستشعر أكبر وفتحة أوسع لأداء استثنائي في الإضاءة المنخفضة. تلتقط تقنية Ultra Speed ​​Snapshot، المدعومة بنظام Ultra Lighting ومحرك الحركة XD من هواوي الأول من نوعه في الصناعة، الأهداف سريعة الحركة بوضوح مذهل، حتى بسرعات تصل إلى 300 كم/ساعة.