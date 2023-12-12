"العناية بالمسجد الحرام": هكذا نسخّر تقنيات الإعلام الحديثة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين

وسهّلت الخدمة على المستفيدين بأن أتاحت التسجيل على مدار الساعة، بآلية بسيطة وفيديو تعريفي يساعد المتقدم على التسجيل خطوة بخطوة، وبعد إتمام عملية التسجيل ينتقل إلى مرحلة الفرز، وفيها يحدد المسار المناسب له حتى يحقق أكبر فائدة من هذه الخدمة.. ويبلغ عدد المقارئ المتاحة لخدمة الرجال (5) مقارئ فردية في كل مقرأة (6) معلمين، وعدد المقارئ المتاحة لخدمة النساء (9) مقارئ جماعية، جميعهم من الكوادر الوطنية، ومن المؤهلين لتدريس كتاب الله على مستوى عالٍ؛ وذلك في إطار تحقيق الرسالة المنشودة من إنشاء المقرأة، من خلال تصحيح التلاوة والحفظ، والمراجعة، وشرح أحكام التجويد، ومبادئ على القراءات، وجلسات التلاوة، والمتابعة التعليمية، وحلقات البث المباشر باستخدام التقنية الحديثة، ومنحهم الشهادات والإجازات من قِبَل المقرئين المجازين، وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد ذوي الخبرة من المتخصصين.