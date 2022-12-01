"حساب المواطن": يجوز للمبتعث الاستفادة من البرنامج وهذه كيفية الاستقطاع

وأضاف حساب خدمة المستفيدين على "تويتر" التابع للبرنامج في رده على استفسار أحد المتابعين حول أحقية المبتعث في الحصول على الدعم؛ بأنه في حال تجاوزت المدة التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين، خارج المملكة أكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع؛ يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.