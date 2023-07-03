مختص بالأمن السيبراني: الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من أهم أسباب تفوق المملكة عالمياً

وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن من أسباب تحقيق المملكة هذا النجاح العالمي، وجود إستراتيجية وطنية متخصّصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي، ووجود جهات متخصّصة في الذكاء الاصطناعي، وتشريعات وأنظمة محدّدة لها، بجانب التمويل المناسب من الجهات المشرعة بالمملكة، والمستهدفات الوطنية الموضوعة بالسعودية لخدمة الإنسانية والعالم أجمع.